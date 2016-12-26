В Кремле рассказали о версиях крушения Ту-154

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков с заявил, что следствие рассматривает все возможные версии причин катастрофы над Черным морем. В том числе и версию о теракте.

В то же время пресс-секретарь главы государства отметил, что пока ни одна из них не получает развития. Версия о теракте «далеко не в первых рядах», уточнил он.

Сославшись на главу правительственной комиссии по расследованию трагедии министра транспорта Максима Соколова, Песков добавил, что пока рано говорить о приоритетной версии, передает «Интерфакс».