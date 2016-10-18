В Кремле рассказали об ограниченном влиянии Москвы на ополченцев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва имеет ограниченное влияние на ополченцев в Донбассе.
- Россия обладает влиянием на представителей Донбасса, но это влияние небезгранично, - цитирует его «Интерфакс».
Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что президент Украины Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил войну.
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