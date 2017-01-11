В Кремле прокомментировали сообщения о компромате на Трампа
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы не компромата на избранного президента США Дональда Трампа.
Сообщения зарубежных СМИ о якобы имеющихся у российской стороны таких материалах он назвал абсолютной чушью и «бульварным чтивом», сообщает ТАСС.
Песков заверил также, что Москва не располагает сведениями, порочащими Хиллари Клинтон. Он подчеркнул, что Кремль не занимается сбором компромата на западных политиков.
По словам Пескова, подобные публикации в зарубежных СМИ являются попытками навредить российско-американским отношениям.
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