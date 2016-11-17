В Кремле прокомментировали сообщения о предполагаемом визите Трампа
Сообщения о том, что избранный президент США Дональд Трамп может посетить Москву после своей инаугурации похожи на «утку». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он пояснил, что вопрос о возможном визите Трампа пока не обсуждался, поэтому информация об этом, распространяемая СМИ, «совершенно непроверенная».
«Конкретики никакой нет, поэтому никакой речи, естественно, не шло о том, что это могло быть до инаугурации… Поэтому пока об этом преждевременного говорить», - цитирует Пескова ТАСС.
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