В Кремле прокомментировали слова Чубайса об ужасе перед лицом глобальных перемен

Комментируя высказывание главы «Роснано» Анатолия Чубайса о том, что участники Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе испытывают ощущение ужаса в связи с избранием президентом США Дональда Трампа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никакого ужаса в преддверии возможных изменений в глобальной политике и экономике никто не испытывает.

- Мы не знаем, как в Давосе. Мы в Москве. У нас в Москве все нормально, ужаса нет, работаем, - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Чубайс в интервью радиостанции Business FM, отвечая на вопрос об отношении участников Всемирного экономического форума к избранию Трампа президентом США, заявил, что «пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса - ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы».

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