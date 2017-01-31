В Кремле прокомментировали ситуацию на Донбассе

Российские власти крайне обеспокоены событиями, происходящими на Донбассе, на линии соприкосновения украинских войск и ополченцев. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона располагает достоверными сведениями о том, что попытка нападения на территорию ДНР накануне была предпринята так называемыми «самостийными отрядами». Однако при этом они получили поддержку артиллерии ВСУ.

Песков предположил, что целью атаки могло отвлечение внимания. «По всей видимости, какая-то попытка отвлечь внимание на что-то другое имеет место», - цитирует его РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва сожалеет о гибели людей с обеих сторон.

Ранее стало известно об обострении ситуации на Донбассе. Украинские власти обвинили в этом Россию.