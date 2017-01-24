В Кремле прокомментировали размещение Китаем ракет и границ РФ

Москва не видит угрозы для России в развитии вооруженных сил Китая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, то, по крайней мере, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны», - цитирует его «Интерфакс».

Песков также напомнил, что Китай является союзником и партнером России. Он подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с Пекином.

Ранее зарубежные СМИ сообщили о том, что ВС Китая разместили в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, бригаду межконтинентальных баллистических ракет Dongfeng-41.