В Кремле прокомментировали размещение Китаем ракет и границ РФ
Москва не видит угрозы для России в развитии вооруженных сил Китая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, то, по крайней мере, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны», - цитирует его «Интерфакс».
Песков также напомнил, что Китай является союзником и партнером России. Он подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с Пекином.
Ранее зарубежные СМИ сообщили о том, что ВС Китая разместили в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, бригаду межконтинентальных баллистических ракет Dongfeng-41.
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