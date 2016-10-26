В Кремле прокомментировали приезд Савченко в Москву

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что украинка Надежда Савченко свободно может приезжать в Россию. По его словам, комментировать в данной ситуации нечего.

– Юридические действия в отношении Савченко были выполнены. Ей не закрыт въезд на территорию РФ, поэтому здесь не на что реагировать, – сказал Песков. По его словам, этот вопрос нет необходимости согласовывать с Кремлем, сообщает "Интерфакс".

Сегодня украинский депутат и бывшая военная летчица Надежда Савченко прилетела в Москву. Она выразила намерение принять участие в судебном процессе в отношении участников националистической организации УНА-УНСО (запрещена в РФ).