В Кремле прокомментировали потерю второго Су-33 с крейсера «Адмирал Кузнецов»
Важным итогом инцидента в Средиземном море, где потерпел крушение второй российский самолет Су-33 из авианосной группы крейсера «Адмирал Кузнецов», можно считать то, что пилот остался жив. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
- Речь в первую очередь идет о том, что пилот остался жив, - цитирует Пескова «Интерфакс».
По словам пресс-секретаря президента РФ, миссия в Сирии – это «очень напряженная, сложная, героическая работа. Именно так это и надо оценивать».
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