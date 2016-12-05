В Кремле прокомментировали потерю второго Су-33 с крейсера «Адмирал Кузнецов»

Важным итогом инцидента в Средиземном море, где потерпел крушение второй российский самолет Су-33 из авианосной группы крейсера «Адмирал Кузнецов», можно считать то, что пилот остался жив. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Речь в первую очередь идет о том, что пилот остался жив, - цитирует Пескова «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря президента РФ, миссия в Сирии – это «очень напряженная, сложная, героическая работа. Именно так это и надо оценивать».