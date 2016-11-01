В Кремле прокомментировали недовольство Кадырова урезанным бюджетом Чечни
Комментируя высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об урезанном бюджетном финансировании республики, руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отметил, что недовольство глав регионов вызвано новой стадией регулирования бюджетного процесса, о чем предупреждал президент РФ Владимир Путин.
- Продолжается новая стадия бюджетного процесса, притом не менее сложная, о чем говорил президент, - цитирует Пескова «Интерфакс».
По словам пресс-секретаря главы государства, «основные дискуссии будут в нижней палате парламента, президент говорил о необходимости работы и со всеми фракциями, которые представлены там».
- Это тема аргументации, этот вопрос связан не просто с интересом одного субъекта РФ, это вопрос общего бюджета страны, достаточно сложная субстанция, где должны приниматься во внимание все аспекты, что собственно и будет происходить в Госдуме, - подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что глава Чечни написал в своем инстаграме, что не согласен с возможным урезанием бюджета республики на 2017 год, предложенным Минфином РФ.
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