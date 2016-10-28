В Кремле прокомментировали недовольство Путина провокациями против НАТО

Президент РФ Владимир Путин придерживается принципа четкого соблюдения норм, направленных на устранение опасных инцидентов между военными судами и авиацией. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Президент, безусловно, не является сторонником нагнетания напряженности. Он выступает за очень четкое следование положениям соответствующих документов международного права, которые регулируют взаимодействие в плане избежания опасных инцидентов – будь то в воздухе или на море, - цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства не подтвердил, но и не опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что на одном из совещаний Путин якобы жестко отреагировал на инцидент, связанный со сближением военных самолетов России с военным кораблем США.

- Закрытые совещания для того и проводятся, чтобы там можно было в свободном режиме обмениваться мнениями, - подчеркнул Песков.