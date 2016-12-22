В Кремле прокомментировали намерения Навального стать президентом
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал планы оппозиционера Алексея Навального баллотироваться в президенты России.
Пресс-секретарь главы государства напомнил, что в Конституции есть перечень критериев, которым должен соответствовать гражданин, желающий выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Песков добавил, что баллотироваться на пост президента – право любого гражданина страны, соответствующего этим требованиям, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
Представитель Кремля отметил, что в настоящее время вопроса о президентских выборах в повестке дня нет. Он также опроверг слухи о возможном проведении выборов ранее установленного срока.
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