В Кремле прокомментировали намерения Навального стать президентом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал планы оппозиционера Алексея Навального баллотироваться в президенты России.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что в Конституции есть перечень критериев, которым должен соответствовать гражданин, желающий выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Песков добавил, что баллотироваться на пост президента – право любого гражданина страны, соответствующего этим требованиям, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Представитель Кремля отметил, что в настоящее время вопроса о президентских выборах в повестке дня нет. Он также опроверг слухи о возможном проведении выборов ранее установленного срока.