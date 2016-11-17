В Кремле прокомментировали желание Белоруссии приобрести «Башнефть»

В вопросе приватизации российских государственных компаний власти страны исходят из принципа экономической целесообразности. Так руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о приобретении акций «Башнефти».

- Если это более выгодно, чем другие предложения, то это представляет интерес. Если какие-то предложения приватизационные и участия в энергоактивах менее выгодны, чем иные, то, конечно, они не могут быть успешными. То есть это вопрос экономической целесообразности, — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее Лукашенко рассказал журналистам, что предлагал России приватизацию интересных ей белорусских промышленных предприятий в обмен на акции «Башнефти», но не получил ответа.

Белорусский лидер предлагал для «обмена» Минский завод колесных тягачей, МЗКТ, предприятие космической отрасли «Пеленг», а также специализирующуюся на производстве микросхем компанию «Интеграл».