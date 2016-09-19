В Кремле прокомментировали итоги выборов
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что результат голосования является иллюстрацией вотума доверия Путину.
– Очевидно, что подавляющее большинство голосовавших высказалось де-факто в поддержку президента. В очередной раз президент получил внушительный вотум доверия от народа страны, – сказал Дмитрий Песков. По его словам, лидер РФ проведет по итогам выборов встречу с лидерами прошедших в парламента партий, сообщает "Интерфакс".
18 сентября в РФ прошел Единый день голосования. Россияне выбрали депутатов Государственной Думы РФ. В парламент прошли четыре партии: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". По предварительным данным, ЕР получает 140 мест в ГД РФ.
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