В Кремле прокомментировали инцидент со «скорой помощью» на Камчатке

В Кремле разделяют возмущение по поводу происшествия о «сокрой помощью» на Камчатке, в результате которого погиб пациент, не получивший вовремя медицинскую помощь.

«Здесь можно только солидаризироваться с осуждением подобных действий, с теми, кто возмущен непропуском машины «скорой помощи». Это абсолютно недопустимо», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также выразил надежду на то, что поведению водителя, который отказался пропустить спешащих по вызову медиков, будет дана соответствующая юридическая и правовая оценка, передает «Интерфакс».