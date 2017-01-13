В Кремле прокомментировали инцидент со «скорой помощью» на Камчатке
В Кремле разделяют возмущение по поводу происшествия о «сокрой помощью» на Камчатке, в результате которого погиб пациент, не получивший вовремя медицинскую помощь.
«Здесь можно только солидаризироваться с осуждением подобных действий, с теми, кто возмущен непропуском машины «скорой помощи». Это абсолютно недопустимо», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также выразил надежду на то, что поведению водителя, который отказался пропустить спешащих по вызову медиков, будет дана соответствующая юридическая и правовая оценка, передает «Интерфакс».
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