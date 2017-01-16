В Кремле прокомментировали идею Трампа относительно санкций

Российская сторона не рассматривает возможность сокращения своего ядерного вооружения в обмен на отмену США санкций в отношении РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, санкции не относятся к числу обсуждаемых сегодня вопросов как во внутреннем плане, так и в переговорах с зарубежными партнерами.

Песков добавил, что Россия не была инициатором санкций, и поэтому не намерена поднимать тему их отмены в процессе зарубежных переговоров, передает РИА «Новости».

Что касается темы сокращения ядерных вооружений, то Москва будет ее обсуждать с Вашингтоном только послу инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.