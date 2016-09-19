В Кремле призвали не считать явку на выборы низкой
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что явка на выборы депутатов Госдумы РФ является приемлемой. По его словам, во многих европейских странах явка бывает и ниже.
– Приветствовалась бы более высокая явка, но не нужно однако умалять значение тех цифр, которые мы имеем по явке на сейчас. Ее нельзя назвать низкой, – сказал Песков. По его словам, результат является красноречивым и отображает позицию политически активного населения, сообщает ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что результаты выборов являются реакцией населения на внешние угрозы. Накануне в России прошли выборы, граждане выбрали депутатов парламента РФ.
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