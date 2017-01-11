В Кремле предложили США отказаться от санкционной риторики

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что среди американских сенаторов возобладает здравый смысл и они выйдут из «пике санкционной риторики». Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал инициативу законодателей США относительно введения новых санкций в отношении РФ.

Песков отметил, что новые ограничения, в случае их принятия, негативно отразятся как на двусторонних отношениях, так и на глобальной экономике, передает РИА «Новости».

По его словам, возможны негативные последствия и для самой России, для ее энергетической отрасли. Однако российский энергосектор зарекомендовал себя как сильная, гибкая и устойчивая система, которая сможет самостоятельно минимизировать ущерб, добавил Песков.