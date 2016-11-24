В Кремле пояснили позицию Путина по чиновникам-академикам РАН

Президент РФ Владимир Путин четко обозначил свою позицию по государственным чиновникам, которые вопреки его запрету на совмещение государственной и научной работы стали академиками РАН. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Этот вопрос – на повестке дня, сейчас эта ситуация разбирается, президент свою позицию четко изложил, все соответствующие ведомства однозначно прислушались к тому, что сказал президент. Сейчас они разбираются с этой ситуацией. Президент достаточно однозначно сказал, что нужно делать, - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее, выступая на Совете по науке и образованию, Путин задал вопрос президенту РАН Владимиру Фортову, почему вопреки президентской рекомендации в число академиков был избраны несколько чиновников.

Глава государства заявил, что все эти государственные служащие должны быть отстранены от занимаемых должностей, так нужно дать им «возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления».

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