В Кремле посмеялись над очередными домыслами о влиянии Путина на выборы в США

Очередные «вбросы» американских СМИ о том, что российский лидер Владимир Путин лично руководил кибератаками на предвыборный штаб Хиллари Клинтон, можно назвать «смешной чушью», не имеющей под собой никаких оснований. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Как смешную чушь могу прокомментировать эти сообщения. Эти заявления, как и любая чушь, не могут иметь под собой никаких оснований, - цитирует Пескова ТАСС.

Накануне газета The New York Times выступила с заявлением, что на полях саммита G20 президент США Барак Обама предупредил Владимира Путина о серьезных последствиях продолжения якобы осуществлявшихся Москвой попыток повлиять на ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Издание сослалось на представителей Белого дома, не присутствовавших при этом якобы состоявшемся разговоре.

Ранее, 12 декабря пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест отметил, что «в день выборов» спецслужбы США «не наблюдали всплеска зловредной российской киберактивности, который бы повлиял на процесс голосования и подведения итогов».

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