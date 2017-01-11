В Кремле пообещали изучить опубликованные Савченко списки пленных
В Москве проанализирует данные, опубликованные депутатом Верховной Рады Украины Надеждой Савченко, о якобы задержанных на Донбассе 102 гражданах России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У меня нет сомнения, что так или иначе это будет анализироваться, и я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы соответствующих подразделений, - цитирует его ТАСС.
Песков также отметил, что не следует обвинять Донбасс или Киев в медленном протекании обмена пленными. Он подчеркнул, что этот процесс основан на договоренности и доверии сторон конфликта.
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