В Кремле не получали письмо Януковича с просьбой ввести войска на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не получали письмо от бывшего президента Украины Виктора Януковича, в котором он якобы просил ввести в страну российские войска.

- Никакого письма официально в администрацию президента РФ не поступало, никакого подобного письма в администрации не регистрировалось, - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее, в феврале Янукович заявил, что никогда не обращался к Москве с просьбой ввести войска на Украину и никаких писем президенту РФ Владимиру Путину на этот счет не отправлял.

Тем не менее Киев настаивает на том, что располагает копией послания, на основании чего Януковича обвиняют в государственной измене.