В Кремле подвели промежуточный итог операции ВКС РФ в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главным итогом первого года операции ВКС в Сирии отсутствие представителей экстремистских организаций в Дамаске.

Что касается успешности военной операции в Сирии, то ее, по мнению представителя Кремля, должны оценивать военные эксперты, передает РБК.

Пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин никогда не давал конкретных сроков окончания операции. Но ее главная цель известна - борьба с террористами.