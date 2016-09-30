В Кремле подвели промежуточный итог операции ВКС РФ в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главным итогом первого года операции ВКС в Сирии отсутствие представителей экстремистских организаций в Дамаске.
Что касается успешности военной операции в Сирии, то ее, по мнению представителя Кремля, должны оценивать военные эксперты, передает РБК.
Пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин никогда не давал конкретных сроков окончания операции. Но ее главная цель известна - борьба с террористами.
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