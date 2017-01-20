В Кремле подтвердили закрытие принадлежащей Порошенко фабрики Roshen в Липецке

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко фабрика Roshen в Липецке закрылась, однако это произошло не по инициативе российской стороны.

- Это решение владельцев. Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают решение о закрытии, это их суверенное решение, - цитирует Пескова ТАСС.

Принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко корпорация Roshen с 2014 по 2016 год получила и вывела в украинскую экономику дивиденды от Липецкой фабрики в размере 72,06 миллиона долларов.