В Кремле подтвердили закрытие принадлежащей Порошенко фабрики Roshen в Липецке
Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко фабрика Roshen в Липецке закрылась, однако это произошло не по инициативе российской стороны.
- Это решение владельцев. Компания могла бы продолжать работу, но если акционеры принимают решение о закрытии, это их суверенное решение, - цитирует Пескова ТАСС.
Принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко корпорация Roshen с 2014 по 2016 год получила и вывела в украинскую экономику дивиденды от Липецкой фабрики в размере 72,06 миллиона долларов.
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