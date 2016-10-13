В Кремле ответили на заявление британского МИД о военной операции в Сирии

Заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о возможном проведении Лондоном собственной военной операции в Сирии не содержит достаточного количества информации, для того чтобы можно было дать оценку британской инициативе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- С какой целью, для чего? Наверное, нужно дождаться, когда будут уточнены все эти моменты. Усилия любых государств по борьбе с терроризмом достойны самой высокой оценки, но если это усилия по борьбе с законными властями страны, то вряд ли это достойно высокой оценки, — цитирует Пескова ТАСС.

По словам руководителя пресс-службы Кремля, пока заявление Джонсона не содержит конкретики.

- Не обладая точной информацией о мотивах, планах и намерениях, давать какую-то оценку здесь сложно, — подчеркнул Песков.