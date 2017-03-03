В Кремле ответили на вопрос о признании Москвой республик Донбасса
Принять решение о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР уполномочен только Владимир Путин. Только глава государства определяет внешнюю политику России, заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента о перспективах признания Россией республик Донбасса.
«Могу сказать одно: по конституции внешняя политика РФ определяется главой государства, а именно президентом РФ», - цитирует Пескова «Интерфакс».
Агентство напоминает, что президент РФ недавно подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».
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