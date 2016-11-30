В Кремле ответили на просьбу бывшего замминистра финансов США о гражданстве РФ

Если американский политолог и экономист, бывший заместитель министра финансов США Крейг Робертс действительно намерен получить российское гражданство, ему необходимо составить письменное обращение по существующей форме. Так руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обращение Робертса с просьбой выдать ему российский паспорт.

- Для получения гражданства нужно оформить соответствующее заявление. Если заявление будет написано, оно будет рассмотрено, – цитирует Пескова РИА «ФедералПресс».

Ранее сообщалось, что Робертс, занимавший пост заместителя главы Минфина США во времена правления Рональда Рейгана, написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил, что раз уж все в США считают его «русским резидентом», может быть это станет основанием для получения российского гражданства.