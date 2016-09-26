В Кремле оценки "пакета Яровой" назвали преувеличенными

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что негативные оценки пакета законов, которые касаются интернета и сотовых операторов, являются гипертрофированными.

– Сейчас пока еще, насколько я понимаю, конкретных результатов нет. Нужно просто подождать, когда завершится работа и когда те, кому было поручено это делать, соответствующим образом, проинформируют общественность, – сказал Песков. По его словам, многие данные, распространенные в СМИ, не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что исполнение законов может повлечь дешифровку интернет-данных российских пользователей, сообщает "Коммерсантъ".