В Кремле не относятся серьезно к обвинениям Моргана Фримена
Москва не воспринимает серьезно заявление звезды Голливуда Моргана Фримена о вмешательстве России в дела США и объявления войны демократии.
«Очевидно, что подобные заявления не основываются на какой-то реальной информации, они носят исключительно эмоциональный характер», - цитирует «Интерфакс» официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Он пояснил, что многие творческие люди становятся жертвами эмоциональной перегрузки, но при этом они не знают истинного положения вещей.
Ранее стало известно, что Фримен снялся в видеоролике, заявив, что президент России Владимир Путин «строит планы мести» в отношении США и применяет кибероружие против Америки и других демократических стран.
Следующая новость Подмосковье ждет масштабный капремонт до 2038 года
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии