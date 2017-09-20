В Кремле не относятся серьезно к обвинениям Моргана Фримена

Москва не воспринимает серьезно заявление звезды Голливуда Моргана Фримена о вмешательстве России в дела США и объявления войны демократии.

«Очевидно, что подобные заявления не основываются на какой-то реальной информации, они носят исключительно эмоциональный характер», - цитирует «Интерфакс» официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он пояснил, что многие творческие люди становятся жертвами эмоциональной перегрузки, но при этом они не знают истинного положения вещей.

Ранее стало известно, что Фримен снялся в видеоролике, заявив, что президент России Владимир Путин «строит планы мести» в отношении США и применяет кибероружие против Америки и других демократических стран.