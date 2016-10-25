В Кремле отметили постоянное стремление окружающих что-то приписать Суркову

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые люди постоянно пытаются что-то «приписать» помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

- Знаю Суркова больше 10 лет, ему все время что-то приписывается то ли нашими хакерами, то ли зарубежными хакерами. Он очень талантливый человек, и поэтому, естественно, все стремятся ему что-то приписывать. Чаще всего это не соответствует действительности, - цитирует Пескова «Интерфакс».

Ранее украинские СМИ сообщили, что хакеры якобы взломали почту Владислава Суркова.