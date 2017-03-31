В Кремле отказались комментировать заявления Тиллерсона о «российской агрессии»

Оценку высказывания госсекретаря США Рекса Тиллеросона о российской агрессии на Украине должны давать в Министерстве иностранных дел РФ. Таким образом руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков откликнулся на просьбу прокомментировать слова главы американского внешнеполитического ведомства.

- Что касается комментариев по заявлением Рекса Тиллерсона - обращайтесь в Министерство иностранных дел, - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что, прибыв на свою первую встречу глав МИД НАТО, Тиллерсон заявил, что в повестке дня заседания три вопроса, в частности обсуждение «агрессивных действий России в отношении Украины».

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