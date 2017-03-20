В Кремле опровергли возможность замены Самойловой на конкурсе «Евровидение-2017»

Российская сторона не намерена менять своего представителя на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в мае в Киеве. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Мне неизвестно о решении наших организаторов, но, насколько я понимаю, такой опции как замена участника, не существует, - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинские власти собираются запретить въезд на Украину российской исполнительнице Юлии Самойловой, поскольку она в 2015 году принимала участие в концерте в Крыму, не согласовав свою поездку с Киевом.