В Кремле опровергли возможность замены Самойловой на конкурсе «Евровидение-2017»
Российская сторона не намерена менять своего представителя на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в мае в Киеве. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
- Мне неизвестно о решении наших организаторов, но, насколько я понимаю, такой опции как замена участника, не существует, - цитирует Пескова ТАСС.
Ранее сообщалось, что украинские власти собираются запретить въезд на Украину российской исполнительнице Юлии Самойловой, поскольку она в 2015 году принимала участие в концерте в Крыму, не согласовав свою поездку с Киевом.
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