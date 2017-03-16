В Кремле опровергли возможность проведения повторного референдума в Крыму
Москва не пойдет ни на какие сделки по Крыму ради отмены санкций и не собирается проводить на полуострове повторный референдум о воссоединении с Россией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Об этом не может идти и речи, - цитирует RT ответ Пескова на вопрос, готова ли Россия пойти на сделку с США.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросе о принадлежности Крыма поставлена точка, он больше не обсуждается.
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