В Кремле опровергли возможность проведения повторного референдума в Крыму

Москва не пойдет ни на какие сделки по Крыму ради отмены санкций и не собирается проводить на полуострове повторный референдум о воссоединении с Россией. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Об этом не может идти и речи, - цитирует RT ответ Пескова на вопрос, готова ли Россия пойти на сделку с США.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросе о принадлежности Крыма поставлена точка, он больше не обсуждается.