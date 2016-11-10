В Кремле опровергли сообщение о высланном Трампу приглашении посетить Москву

Российские власти пока не приглашали победившего на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа посетить Москву. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Пока об этом речи не идет. Давайте не забывать, что еще работать с действующей администрацией до января месяца. Дел очень много, повестка дня очень насыщенная. А что будет потом — посмотрим. Это будет зависеть во многом от атмосферы взаимности, которая сначала должна возникнуть в тех суровых отношениях для наших двусторонних связей, которые имеют место сейчас, — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее ряд западных СМИ распространили информацию о том, что президент РФ Владимир Путин пригласил Трампа в Москву, чтобы обсудить двусторонние отношения.