В Кремле опровергли слухи о переносе Единого дня голосования
Каких-либо решение о переносе Единого дня голосования в 2017году на другу дату пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Я не знаю, я не занимаюсь гаданием на кофейной гуще. Пока никаких решений нет. Это единственное, что я могу констатировать», - сказал он, комментируя предположения СМИ о возможном переносе даты голосования.
Относительно президентских выборов в 2018 году он пояснил, что они еще не назначены и кампания пока не начиналась, сообщает РИА «Новости».
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