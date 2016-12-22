В Кремле опровергли слухи о переносе Единого дня голосования

Каких-либо решение о переносе Единого дня голосования в 2017году на другу дату пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я не знаю, я не занимаюсь гаданием на кофейной гуще. Пока никаких решений нет. Это единственное, что я могу констатировать», - сказал он, комментируя предположения СМИ о возможном переносе даты голосования.

Относительно президентских выборов в 2018 году он пояснил, что они еще не назначены и кампания пока не начиналась, сообщает РИА «Новости».