В Кремле опровергли проведение 19 октября саммита в «нормандском формате»

Говорить о том, что лидеры России, ФРГ, Франции и Украины проведут 19 октября встречу в «нормандском формате», на которой обсудят урегулирование конфликта в Донбассе и ход выполнения Минских соглашений, преждевременно. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Сообщим, когда будем готовы к этому, - цитирует Пескова ТАСС.

Информация о том, что 19 октября в Париже может состояться саммит «нормандской четверки», была распространена министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро, посетившим Москву в рамках подготовки визита во Францию президента РФ Владимира Путина.

Однако накануне президент Пятой республики Франсуа Олланд поставил под сомнение целесообразность своей встречи с российским лидером в свете обострения ситуации в Сирии.

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