В Кремле опровергли информацию о слиянии спортивного ведомства с другими

Президент России Владимир Путин ничего не говорил о слиянии спортивного, туристического и ведомства, отвечающего за молодежную политику. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- В данном случае, наверное, стоит уточнить, что президент именно имел в виду целесообразность блока кураторства на уровне вице-премьера в кабинете министров. То есть вице-премьер, который курировал бы блок вопросов, таких как спорт, молодежная политика и туризм, - сказал Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, глава государства не имел в виду объединение ведомств или создания новых.

При этом Песков подчеркнул, что, «естественно, не буду прогнозировать какие-то персональные назначения».