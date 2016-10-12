В Кремле опровергли информацию о слиянии спортивного ведомства с другими
Президент России Владимир Путин ничего не говорил о слиянии спортивного, туристического и ведомства, отвечающего за молодежную политику. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- В данном случае, наверное, стоит уточнить, что президент именно имел в виду целесообразность блока кураторства на уровне вице-премьера в кабинете министров. То есть вице-премьер, который курировал бы блок вопросов, таких как спорт, молодежная политика и туризм, - сказал Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, глава государства не имел в виду объединение ведомств или создания новых.
При этом Песков подчеркнул, что, «естественно, не буду прогнозировать какие-то персональные назначения».
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