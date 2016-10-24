В Кремле опровергли грубый тон Порошенко при общении с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи «нормандской четверки» президент Украины Петр Порошенко общался с Владимиром Путиным в деловом ключе, никаких повышенных тонов не было.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Порошенко «тыкал» президенту России.

- Такая информация не соответствует действительности, - сказал Песков. Об этом сообщает Интерфакс.

Он добавил, что разговор был конструктивным.

- Никакого разговора на повышенных тонах не было. Безусловно, разговор был непростой, но в то же время достаточно деловой и достаточно конструктивный, - добавил представитель Кремля.