В Кремле опровергли грубый тон Порошенко при общении с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи «нормандской четверки» президент Украины Петр Порошенко общался с Владимиром Путиным в деловом ключе, никаких повышенных тонов не было.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Порошенко «тыкал» президенту России.
- Такая информация не соответствует действительности, - сказал Песков. Об этом сообщает Интерфакс.
Он добавил, что разговор был конструктивным.
- Никакого разговора на повышенных тонах не было. Безусловно, разговор был непростой, но в то же время достаточно деловой и достаточно конструктивный, - добавил представитель Кремля.
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