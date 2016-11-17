В Кремле еще не определились с кандидатурой нового главы МЭР

В Кремле пока не знают, кто займет пост министра экономического развития вместо заподозренного в крупной взятке Алексея Улюкаева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что задержание экс-главы ведомства не следует ассоциировать с изменениями в экономической политике страны, сообщает ТАСС. Песков подчеркнул, что вопросы стратегического развития России находятся в ведении президента.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что расследование в отношении Улюкаева ведется в рамках борьбы с коррупцией и посоветовал не воспринимать задержание экс-министра, как некую «атаку».