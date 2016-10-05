В Кремле не ожидают прогресса по Донбассу после перегоров Суркова с Нуланд

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в результате встречи помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд с помощником президента России Владислав Сурковым особого прогресса по Донбассу не планируется.

– Никаких ожиданий прорыва здесь быть не может. Это текущая работа, которая ведется на экспертном уровне. Поэтому здесь не ставится цели достижения каких-то прорывов, – цитирует Пескова ТАСС.

Известно, что Виктория Нуланд прибыла в Москву накануне вечером. В Кремле отмечают, что США не участвуют в нормандском формате переговоров, однако выступают в этом процессе в качестве эксперта.