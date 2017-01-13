В Кремле объяснили совместное фото Путина с руководством «ЧВК Вагнера»

Руководитель пресс-службы Кремля РФ Дмитрий Песков объяснил распространенное в социальных сетях фото совместное фото президента РФ Владимира Путина с руководством «ЧВК Вагнера».

- В кулуарах приема президент много фотографировался с гостями. По всей видимости, это одна из таких фотографий. Отдельного общения ни с кем не было, — цитирует Пескова РИА «Новости» со ссылкой на сайт телеканала «Дождь».

Ранее телеканал сообщил, что первым фотографию президента вместе с Дмитрием Уткиным, известным как Вагнер, и его заместителем Андреем Трошевым выложил в группе War News Today пользователь по имени Виктор Гузенко в комментариях к одному из постов.

Песков уточнил, что фотография была сделана во время торжественного приема по случаю празднования Дня Героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 9 декабря. На мероприятие были приглашены более 350 человек: Герои России и Советского Союза, кавалеры ордена святого Георгия и ордена Славы, руководители органов государственной власти.

Ранее Песков подтвердил, что Уткин присутствовал на приеме, поскольку является кавалером орденов Мужества.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Интернет-сообщество активно обсуждает «страшное видео» из «странного дома»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО