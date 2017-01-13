В Кремле объяснили совместное фото Путина с руководством «ЧВК Вагнера»

Руководитель пресс-службы Кремля РФ Дмитрий Песков объяснил распространенное в социальных сетях фото совместное фото президента РФ Владимира Путина с руководством «ЧВК Вагнера».

- В кулуарах приема президент много фотографировался с гостями. По всей видимости, это одна из таких фотографий. Отдельного общения ни с кем не было, — цитирует Пескова РИА «Новости» со ссылкой на сайт телеканала «Дождь».

Ранее телеканал сообщил, что первым фотографию президента вместе с Дмитрием Уткиным, известным как Вагнер, и его заместителем Андреем Трошевым выложил в группе War News Today пользователь по имени Виктор Гузенко в комментариях к одному из постов.

Песков уточнил, что фотография была сделана во время торжественного приема по случаю празднования Дня Героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца 9 декабря. На мероприятие были приглашены более 350 человек: Герои России и Советского Союза, кавалеры ордена святого Георгия и ордена Славы, руководители органов государственной власти.

Ранее Песков подтвердил, что Уткин присутствовал на приеме, поскольку является кавалером орденов Мужества.