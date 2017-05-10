В Кремле объяснили отсутствие мировых лидеров на параде Победы
Присутствия большого количества иностранных гостей на параде Победы в Москве в нынешнем году не предполагалось. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Поскольку речь шла не о юбилее, то какого-то широкого международного участия не предусматривалось», - цитирует его «Лента.ру».
При этом присутствие на торжественном мероприятии президента Молдавии Игоря Додона Песков объяснил тем, что он был приглашен российским лидером Владимиром Путиным в ходе их последней встречи.
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