В Кремле объяснили отсутствие мировых лидеров на параде Победы

Присутствия большого количества иностранных гостей на параде Победы в Москве в нынешнем году не предполагалось. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Поскольку речь шла не о юбилее, то какого-то широкого международного участия не предусматривалось», - цитирует его «Лента.ру».

При этом присутствие на торжественном мероприятии президента Молдавии Игоря Додона Песков объяснил тем, что он был приглашен российским лидером Владимиром Путиным в ходе их последней встречи.