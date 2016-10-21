В Кремле не обсуждался вопрос по «налогу на тунеядцев»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в Кремле не обсуждали «налог на тунеядцев».

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова главы Минтруда Максима Топилина, который просил установить налог на тунеядцев на начальном этапе в размере 20 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».

- В Кремле нет никакой позиции (по этому вопросу), эта тема не обсуждается, - отметил Песков.

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