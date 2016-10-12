В Кремле не обсуждали кандидатуры на пост главы ОКР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не обсуждали кандидатуры на пост главы Олимпийского комитета России вместо Александра Жукова.
- Пока никаких кандидатур нет. Вчера было (сообщение в СМИ), что президент с Исинбаевой разговаривал. Он с Исинбаевой говорил совсем о другом, он не разговаривал с ней об Олимпийском комитете, - цитирует Пескова «Интерфакс».
Он также сказал, что нет минимального пула кандидатов на пост глав ОКР.
Ранее сообщалось, что Жуков хочет полноценно работать в Госдуме.
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