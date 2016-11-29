В Кремле ничего не знают о предложении байкеров по дизайну герба

В Кремле пока не получали письма от лидера байк-клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова («Хирурга») по поводу внесения изменений в герб России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он пояснил, что ничего не знает о письме, поскольку оно «никуда официально не входило в администрацию», сообщает РИА «Новости». Если же послание поступит, то об этом обязательно будет доложено президенту Владимиру Путину, заверил Песков.

Об инициативе лидера байкеров ранее сообщили СМИ. Он предлагает добавить в нынешний герб РФ ряд советских символов – колосья, лучи солнца и красную звезду. По мнению Залдостанова, это закрепит преемственность между Россией современной, советской и императорской». По сведениям СМИ, байкеры уже изготовили эскиз и модель нового герба.