В Кремле ничего не знают о предложении байкеров по дизайну герба

В Кремле пока не получали письма от лидера байк-клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова («Хирурга») по поводу внесения изменений в герб России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он пояснил, что ничего не знает о письме, поскольку оно «никуда официально не входило в администрацию», сообщает РИА «Новости». Если же послание поступит, то об этом обязательно будет доложено президенту Владимиру Путину, заверил Песков.

Об инициативе лидера байкеров ранее сообщили СМИ. Он предлагает добавить в нынешний герб РФ ряд советских символов – колосья, лучи солнца и красную звезду. По мнению Залдостанова, это закрепит преемственность между Россией современной, советской и императорской». По сведениям СМИ, байкеры уже изготовили эскиз и модель нового герба.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В России буду страховать подопытных пациентов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО