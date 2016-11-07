В Кремле назвали условия возобновления операции ВКС РФ в Сирии

Решение о возобновлении авиаударов в Алеппо будет приниматься в зависимости от поведения боевиков. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что президент России Владимир Путин решил продлить режим прекращения боевых действий ВКС РФ в Сирии. Он сохраниться до тех пор, пока боевики будут воздерживаться от активных наступательных действий, сообщает ТАСС.

Ранее в Алеппо была объявлена 10-часовая гуманитарная пауза, чтобы мирные жители и слоившие оружие боевики могли покинуть город. Однако экстремисты обстреляли один из гуманитарных коридоров, в результате чего получили ранения два офицера российского Центра по примирению.