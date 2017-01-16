В Кремле назвали темы переговоров Путина с Додоном

Президент Молдавии Игорь Додон по приглашению российского лидера Владимира Путина 16-18 января посетит Москву.

В ходе этого визита состоятся переговоры глав двух государств. Предполагается, что их темами станут состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, президенты уделят внимание актуальным региональным проблемам. В частности, ситуации в Приднестровье.