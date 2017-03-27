В Кремле назвали провокацией сообщения о согласовании акций 26 марта с властями

Заявления организаторов протестных акций, состоявшихся 26 марта в нескольких городах России, о том, что митинги были согласованы с местными властями, являются заведомой ложью и провокацией. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- По сути, то, что мы видели вчера в некоторых местах, особенно в Москве, - это провокация и ложь. Те, кто накануне весьма изощренно и псевдоакадемическим языком объяснял, что акция законная и ни коим образом не противоречит законодательству, они говорили чистую ложь, - цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что с гражданским обществом ведется достаточно активный диалог по самым разным каналам и на разных уровнях. Он подчеркнул, что сам президент довольно активно общается с людьми самых разных профессий, занятых в самых разных областях.

- В ходе этого диалога постоянно происходит обмен информацией и предоставляется возможность понять, какие есть проблемы, чем люди недовольны, а что они оценивают как позитивные итоги работы власти, - заявил Песков.

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