В Кремле назвали политизированным решение о переносе чемпионата мира из Сочи
Решение Международной федерации бобслея и скелетона о переносе чемпионата мира 2017 года из российского Сочи в другое место является политизированным и необоснованным. Такое мнение высказал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
- Мы очень сожалеем по этому поводу. Мы уверены, что это чрезвычайно политизированное решение. Оно исходит из заявлений, которые не имеют достаточного обоснования, - цитирует Пескова ТАСС со ссылкой на эфир телеканала RT.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет по итогам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена рекомендовал федерациям по зимним видам спорта отказаться от проведения соревнований на территории Российской Федерации.
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