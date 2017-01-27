В Кремле назвали дату разговора Путина с Трампом

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом может состояться в ближайшие выходные.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, главы государств пообщаются в субботу 28 января, передает ТАСС.

Ранее приблизительная информация о дате разговора появилась в зарубежных СМИ. Кроме того, сам президент США заявил, что в скором времени намерен побеседовать с Путиным. Трамп отметил, что если ему удастся поладить с Путиным, то это будет хорошот как для России, так и для Америки.